Barentin. Nicoletta et l'association Stéphane Lamart dénoncent le maître d'un chien maltraitant

L'association Stéphane Lamart alerte au quotidien sur la question de la maltraitance animale. Dans un communiqué adressé à la presse jeudi 16 février, l'association indique avoir reçu une vidéo "d'un individu demeurant à Barentin qui maltraite très violemment un animal, un chien de type American Staffordshire Terrier". Une vidéo est jointe au mail et montre effectivement un homme qui porte plusieurs coups violents envers l'animal. "La vidéo nous a été adressée par une tierce personne qui a identifié l'individu, connu pour être violent", indique Stéphane Lamart, le président de l'association.

Il précise également qu'une plainte a été déposée par l'association auprès de la gendarmerie de Pavilly, le samedi 4 février. Une information confirmée à Tendance Ouest par une source au sein de la gendarmerie, qui indique que l'enquête se poursuit, en lien avec le parquet.

Le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet, confirme également avoir saisi la gendarmerie de Pavilly d'une enquête sur ces faits à réception du signalement par deux associations, sans donner plus d'éléments sur l'avancée de cette enquête.

De plus en plus de signalements

Dans son communiqué, l'association, dont la célèbre chanteuse Nicoletta est membre, interpelle directement le procureur par sa voix : "Il ne faut pas le laisser entre les mains plus longtemps de son maître, c'est scandaleux de s'en prendre à un pauvre animal sans défense ! Je supplie le procureur de la République de Rouen de lui en venir en aide rapidement, et de nous le confier."

L'association souhaite "la saisie immédiate de l'animal roué de coups par son maître".

L'association indique aussi recevoir de plus en plus de signalements sur la question de la maltraitance animale, "et notamment localisés sur la Seine-Maritime". Elle est d'ailleurs partie civile dans deux affaires à Rouen et Maromme, mettant en cause des individus maltraitants des chiens.