Bonne table à Caen. Le Liban devient végétarien au Falafel & Veg

Ce midi, c'est direction le Liban, pour un voyage dans le monde de la cuisine orientale. Ayman El Roz, déjà gérant du RED Poule, a ouvert sa deuxième enseigne passage d'Escoville à Caen à l'automne dernier : Falafel & Veg. Originaire de Tyr et dans l'Hexagone depuis 11 ans, il voulait une nouvelle fois mettre en avant la cuisine de son pays, "mais de manière végétarienne". À la carte, les légumes sont légion donc. "Pois chiches, fèves, aubergines, courgettes, tomates…", le tout bien souvent agrémenté d'huile d'olive. Ayman El Roz s'est beaucoup appuyé sur sa conjointe Rime El Atab, diététicienne, pour composer sa carte. "Nos plats sont riches en vitamines et en protéines, explique-t-elle. Les fèves et les pois chiches peuvent notamment remplacer la viande en matière d'apport."

Une planche Falafel & Veg

Difficile de faire un choix devant une carte et des noms de plats ne m'évoquant rien. Je jette alors mon dévolu sur une manakish tomate et oignon, avec du labneh, le tout accompagné de légumes, de pain et d'un traditionnel thé. La manakish est en fait l'équivalent libanais de la pizza. "Mais la pâte change : on n'utilise pas la même farine et la manière de faire n'est pas pareille", justifie Ayman El Roz. Pour le labneh, c'est une sorte de fromage blanc agrémenté d'un généreux filet d'huile d'olive, de menthe et de sumac, une épice populaire au Liban. Une sauce idéale pour accompagner cette sorte de pizza donc, et une note qui s'élève à 10 € au moment de passer à la caisse.

Manakish et labneh.

D'ordinaire plutôt attaché à mon côté carnivore, je n'ai pas été dérangé par l'absence de viande au cours de ce déjeuner. "Quand on pense végétarien, on imagine tout de suite un bol rempli de légumes", affirme Ayman El Roz. Sa cuisine dans l'esprit des traditions mais sans viande peut donc plaire à ceux qui se forcent à accompagner leurs proches végétariens.

Pratique. Falafel & Veg, passage d'Escoville, ouvert midi et soir du mardi au samedi, et le dimanche midi. 09 73 36 80 61.