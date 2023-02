Loisirs. Tes vacances à Rouen : un succès pour l'atelier de l'artiste peintre Hubert Duprilot

Pendant les vacances, la Ville de Rouen propose plusieurs activités pour les enfants dans le cadre de son dispositif "Tes vacances à Rouen." Au centre André-Malraux par exemple, depuis lundi 14 février et jusqu'au vendredi 24, l'artiste peintre Hubert Duprilot supervise un atelier de dessin. De 14 heures à 16 heures, enfants, adolescents et parents sont invités à venir dessiner six personnages en mouvement, sur le thème du marcheur, en référence à la célèbre sculpture d'Alberto Giacometti intitulée L'homme qui marche.

"On est à environ 400 participants"

Depuis le début du mois de février, l'artiste rouennais Hubert Duprilot est en résidence au centre André-Malraux de Rouen, il vient travailler sur place "pour être au contact de la population. J'invite des artistes à travailler avec moi mais aussi des habitants du quartier. C'est une sorte de grand atelier ouvert, assure-t-il. Cette année, je propose une animation autour d'un marcheur. J'invite les personnes à dessiner six marcheurs en mouvement. L'idée, c'est de révéler la singularité de chaque personne." Pour y participer, ni inscription ni limite d'âge. Les participants peuvent venir une à plusieurs fois selon leurs envies. "J'ai été étonné par l'efficacité de l'atelier. On est à environ 400 participations", révèle le peintre.

Reportage de l'atelier dessin au Centre André Malraux Impossible de lire le son.

Le dessin, une activité appréciée des enfants

Nesrine Bechrir, en primaire, participait à l'atelier. "Pour moi, un personnage qui marche, c'est un peu vide, alors j'ai voulu rajouter un peu de mouvement dans ses bras. Je lui ai mis des chaussures et des yeux bleus avec une bouche rouge." Et avec le dessin, les enfants peuvent exprimer leur créativité. "Je voulais dessiner un bonhomme de pain d'épice qui marche. J'ai commencé par dessiner sa tête, puis son corps et j'ai fini par les pieds", affirme Mayar Boufrikha, 7 ans.

Amine Berouaine, lui, a "dessiné une banane qui marche. En fait, je l'ai vue dans un jeu vidéo, alors j'ai voulu faire pareil. Son objectif, c'est de rejoindre son amie carotte, alors il y a des images où la banane est en train de marcher pour la rejoindre." Ali Zenasni a eu lui aussi de l'inspiration. "J'ai dessiné un bonhomme qui fait du sport. Sur la première image, il fait du basket, après du foot, ensuite il est devenu champion, donc il a le drapeau de la France. Il enchaîne en faisant du baseball, puis il devient clown et policier." Pour voir à quoi ressemblent tous ces marcheurs dessinés réunis, il faudra attendre le jeudi 2 mars : Hubert Duprilot réalisera un montage pour l'occasion. Tous seront affichés au centre André-Malraux.