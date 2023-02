Réforme des retraites. Barbecues, pique-niques… Une mobilisation sous différentes formes dans la Manche

Cinquième journée de mobilisation jeudi 16 février, dans la matinée, contre le projet de réforme des retraites. Plusieurs rassemblements étaient organisés à l'appel des syndicats dans le département de la Manche.

Pique-niques, rassemblements et opérations escargot au menu

Des barbecues ou pique-niques étaient proposés sur la Plage verte de Cherbourg et à côté du Medef à Agneaux, près de Saint-Lô, avec respectivement 1 600 et 320 manifestants selon des chiffres de la préfecture de la Manche. Des rassemblements ont aussi réuni 450 personnes à Coutances et 250 à Avranches. Deux opérations escargot ont aussi été menées entre Carentan et Saint-Lô : la première a réuni 40 personnes dans 25 véhicules, dont la moitié a poursuivi sa manifestation dans le centre de la ville préfecture, la seconde avec 30 personnes dans 17 véhicules. Le rond-point du Département a notamment été bloqué.