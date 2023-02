Hérouville-Saint-Clair. Son ami agresse sexuellement ses filles, elle prend des photos

C'est une affaire très éprouvante qui était jugée mardi 14 février au tribunal judiciaire de Caen. Une femme de 46 ans répondait de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur ses deux fillettes par son ami. Les faits se sont déroulés du 1er janvier 2017 au 10 octobre 2021, à Hérouville-Saint-Clair.

Une éducatrice prend contact avec la quadragénaire, qui lui explique qu'elle a un ami qui lui rend visite régulièrement et qu'elle l'a surpris dans la chambre de ses deux filles, âgées de 7 et 4 ans et demi. Les fillettes, nues, étaient contraintes de toucher le sexe de l'homme, nu également. L'éducatrice en informe la brigade des mineurs.

Six mois de prison ferme

L'ami en question a déjà été entendu pour des faits similaires. Sur son portable, les enquêteurs trouvent des photos à caractère pornographique avec les petites filles, et leur mère souriante. Parfois, c'est la mère elle-même qui prenait les clichés. Les jeunes victimes sont confiées à leur grand-mère, mais obligation est faite de les séparer et de les mettre dans des familles d'accueil différentes.

L'homme ne sera pas poursuivi, car il s'est suicidé en novembre 2021. À la barre, la prévenue explique qu'elle savait bien que ce que faisait son ami était mal, mais qu'elle était sous son influence. Il lui disait que c'était pour leur éducation sexuelle. Les maltraitances se sont arrêtées lorsque la femme a rencontré un autre compagnon. Une expertise psychiatrique est faite auprès des enfants. Si la plus jeune semble avoir oublié certaines choses, l'aînée est plus marquée.

"Je dois modérer mes propos pour rester correct. Mme X* est une mère indigne", se contient le procureur. Il réclame trois ans de prison. Il sera partiellement entendu puisque la prévenue est condamnée à 18 mois de prison, dont six mois ferme, obligation de soins, de travail ou de formation. Elle paiera 127 euros de procédure et 2 500 € à chacune de ses filles pour préjudice moral.

*Dans l'intérêt des enfants, Tendance Ouest a fait le choix de ne pas publier le nom de la prévenue, pourtant condamnée à une peine de prison ferme.