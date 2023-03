Le Havre. Membre d'Amalgame, il a la musique dans la peau

Les plus anciens se souviendront. Les années 70 étaient l'âge d'or des groupes havrais. Parmi les formations, le groupe Amalgame tournera un peu partout en France entre 1975 et 1979. Il sortira l'album Les Billards Verts. Patrick Tardif (guitariste) se souvient de son dernier concert. "C'était fin 79, on a fait la première partie de Bernard Lavilliers à la fête de l'Huma à Montgeon. Après, on a fait faillite."

Pour vivre, Patrick se tournera vers le maritime et y fera toute sa carrière. Mais la musique est toujours restée en lui. Son âme d'artiste ne l'a pas quitté. En 2017, pour les 500 ans du Havre, il reforme une partie du groupe avec Thierry Kerfriden (chanteur) et Gilbert Dupont (bassiste). Ils deviennent TDK et sortent un album concept (La Véranda du Casino) pour mettre en avant leur ville.

Âgé maintenant de 71 ans, Patrick Tarif a le temps d'assouvir ses passions de jeunesse. Lui, qui n'a jamais cessé de jouer de la musique et de composer, se lance dans l'écriture. Il vient de sortir son premier roman (Rémia ou l'envers du Je). Il y est question d'amour, de musique et de voyages à Londres. L'artiste a puisé dans ses souvenirs. Un nouvel album de quatre titres est aussi en préparation, "Pour la fille d'en face". Il devrait sortir en avril.

Pratique. "Rémia ou l'envers du Je", disponible au Mag Presse Océane, rue Augustin-Normand au Havre.