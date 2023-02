Nord-Cotentin. Plus d'un millier de personnes privées d'électricité

Vers 9 h 15 jeudi 16 février, plus de 1 700 clients du nord-Cotentin se sont retrouvés sans électricité, selon Enedis après un problème sur la ligne 20 000 volts de Flamanville. Le Val de Saire, avec notamment les communes de Fermanville et Vicq-sur-Mer, a été le secteur le plus touché.

Tout est rentré dans l'ordre après 15 h 30

Pour 1 300 clients, l'électricité a pu être rétablie dès 10 h 45, soit environ 1 h 30 de coupure. À la mi-journée, 300 clients basés à Fermanville et 36 autres de la commune de Vicq-sur-Mer restaient sans courant. "Une attache de la ligne principale 20 000 Volts Fermanville a cédé", indique William Brien, délégué territorial de service pour Enedis contacté par Tendance Ouest. Un court-circuit a été créé lorsqu'une partie du câble est tombée au sol après qu'"une attache de la ligne principale 20 000 Volts" a cédé : "Mais tout est rentré dans l'ordre depuis 15 h 39." Le retour était espéré avant 17 heures. Mission réussie.