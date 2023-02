Seine-Maritime. Vols, violences… La délinquance en hausse en 2022

Les chiffres de la délinquance en Seine-Maritime viennent de tomber. Dans un communiqué datant du mercredi 15 janvier, la préfecture précise que "la délinquance générale observée dans le département de la Seine-Maritime sur l'année 2022 est orientée à la hausse par rapport à 2021".

Une augmentation de 22,5 % des atteintes aux biens

"Les atteintes aux biens ont connu une forte hausse en 2022 (+22,5 %), supérieure à celle observée au niveau national (+10,9 %)." La préfecture souligne que "cette hausse met fin à deux années de forte baisse : -21 % en 2020 et -9,7 % en 2021". Ces atteintes aux biens regroupent notamment les vols, le chantage, l'escroquerie ou encore l'extorsion.

Cette augmentation constatée pour l'année 2022 "est toutefois inférieure de 12,56 % à 2019". Par ailleurs, "le nombre de faits pour 1 000 habitants en Seine-Maritime est inférieur au taux moyen national". C'est aussi le cas de l'évolution du nombre de cambriolages en Seine-Maritime, "inférieure à la hausse à l'échelle nationale".

+ 18,8 % des atteintes volontaires à l'intégrité physique

Le terme "atteinte volontaire à l'intégrité physique" (AVIP) fait référence à des infractions qui mettent en danger autrui, comme des blessures volontaires portées à un tiers. La préfecture seinomarine précise dans son bilan que ces atteintes volontaires à l'intégrité physique "connaissent également une hausse importante entre 2021 et 2022 (+18,8 %), plus marquée qu'au niveau national (+9 %)".

Des chiffres qui s'expliquent, selon la préfecture : "L'augmentation des enregistrements de faits de violences intrafamiliales (+18,7 %) et de violences sexuelles (+21,4 %) contribue en revanche largement à cette hausse globale des AVIP." En effet, les victimes prenant de plus en plus la parole, "cela se traduit par une augmentation des dépôts de plainte et ainsi des faits enregistrés".

Les indicateurs d'activités des services en hausse de 35,2 %

"Les policiers et gendarmes sont pleinement mobilisés, assure la préfecture. Comme en témoignent les indicateurs d'activité des services (IRAS)." En effet, "en zone police, les IRAS sont en progression constante (+35,2 % entre 2021 et 2022, +84 % entre 2019 et 2022)" dans le département de Seine-Maritime. En 2022, "les heures d'activité hors des locaux de service enregistrent une hausse de 5,91 %". Cela fait écho à l'augmentation de 27,15 % des patrouilles pédestres et VTT depuis le début de l'année.

Pour rappel, 121 policiers supplémentaires sont arrivés en Seine-Maritime au cours de l'année 2022, 60 ont été affectés à la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf, 48 à celle du Havre et 13 au sein de la circonscription de Lillebonne-Bolbec.