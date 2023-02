Petit-Couronne. Collision entre deux voitures sur la Sud III, une sexagénaire bloquée dans son véhicule

Un accident de la route s'est produit sur la Sud III (RN338) vers 00 h 30 jeudi 16 février, au niveau de Petit-Couronne. Une femme âgée de 68 ans, originaire de Barentin, s'est retrouvée bloquée à l'intérieur de sa voiture, une Opel Meriva. La police secours, les pompiers, le Samu et la direction des routes se sont rendus sur place. À leur arrivée, la voiture était garée sur la bande d'arrêt d'urgence. Une fois la conductrice désincarcérée de son Opel par les pompiers, elle a été transportée au CHU de Rouen.

Une collision entre deux voitures

D'après les informations d'une source policière, une collision se serait produite entre l'Opel Meriva conduite par la femme de 68 ans et une Tesla, conduite par un homme âgé de 31 ans. "Le conducteur de la Tesla a percuté l'Opel Meriva qui roulait sur la voie de droite. L'Opel est accidentée à l'arrière et la Tesla à l'avant." Lui aussi a été transporté au CHU, après s'être plaint de douleurs aux cervicales. Il doit effectuer un prélèvement sanguin, qui révélera s'il était ou non sous l'empire de l'alcool au moment de l'accident.