Normandie. Jugé pour viol et agressions sexuelles, un prêtre condamné à six ans de prison

Un prêtre de 65 ans a été condamné, mardi 14 février, à six ans de prison par la cour criminelle du Pas-de-Calais, pour viol et agressions sexuelles sur une adolescente, entre 2005 et 2006, alors qu'il était chargé de l'accueil des groupes de jeunes à Lisieux, a appris l'AFP auprès du greffe et d'une avocate.

Cette peine de prison, avec mandat de dépôt, s'accompagne d'un suivi sociojudiciaire de cinq ans, avec notamment une injonction de soins, l'interdiction de se livrer à une activité impliquant des mineurs et l'interdiction d'entrer en relation avec la victime. L'avocat général avait requis huit ans de prison avec mandat de dépôt.

Rencontre à Lisieux

Les faits se sont déroulés en 2005 et 2006. L'adolescente avait rencontré le prêtre, Alain Bonjour, lors d'une visite en 2004 à Lisieux, où il était chargé de l'accueil des groupes de jeunes pour l'institut Notre-Dame-de-Vie. L'adolescente lui avait alors confié sa détresse, évoquant une récente tentative de suicide et son besoin de se tourner vers Dieu, puis débute avec lui une correspondance. "J'avais besoin d'attention à l'époque, c'était devenu un adulte référent, à qui j'ai fait confiance", a déclaré à l'AFP la jeune femme, aujourd'hui âgée de 31 ans.