Eure. Les motards roulaient à plus de 200 km/h, dont un sous l'empire de stupéfiants

Excès de vitesse. Le beau temps a visiblement donné des ailes à deux motards, dans l'Eure, interceptés à 213 et 214 km/h sur l'A13 et la D6014, samedi 4 février et lundi 6 février. L'un était sous l'empire de stupéfiants.