Musique. Depeche Mode de retour avec un nouveau hit !

Alors qu'Andrew Fletcher, le claviériste et membre fondateur du groupe, est décédé en mai dernier à l'âge de 60 ans, Depeche Mode signe son retour. Le désormais duo revient avec un nouveau titre Ghosts Again, premier extrait de son nouvel album Memento Mori, qui sortira le 24 mars prochain.

Le clip de Ghosts Again, en noir et blanc, est filmé à New York par le célèbre collaborateur du groupe Anton Corbijn. On peut voir Dave Gahan et Martin Gore sur les toits de la ville pour jouer une partie d'échecs à la destinée fatale, puis au milieu d'un cimetière où volent des fantômes. Découvrez le clip ci-dessous.

La tournée mondiale de Depeche Mode débute le 23 mars à Sacramento, en Californie, soit la veille de la sortie de l'album. Quatre concerts sont prévus en France à Paris, Lille, Lyon et Bordeaux.