Étretat. Deux touristes suisses piégés par la marée

Une nouvelle fois, des personnes se sont fait piéger par la marée montante à Étretat. Les faits se sont produits mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, indiquent les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Un couple originaire de Suisse s'est fait surprendre par la montée des eaux au Trou à l'Homme. Piégés sur la plage de la Manneporte, l'homme et la femme ont été secourus par une équipe spécialisée en sauvetages aquatiques. Ils ont été récupérés sain et sauf et ramené sur la terre ferme.