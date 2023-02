Caen. Pourquoi y a-t-il des moutons près du Mémorial ?

D'ordinaire, les moutons sont plutôt visibles dans les champs, en pleine campagne. Mais depuis lundi 13 février, quelques-unes de ces bêtes ont élu domicile à Caen. Et ces six moutons d'Ouessant se trouvent dans la vallée du Mémorial de Caen pour une bonne raison : faire de l'écopâturage.

Ils resteront six semaines sur place et permettent de respecter la Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), autrement dit un espace naturel avec un intérêt écologique.

Pour respecter la santé de ces animaux, il ne faut pas les nourrir.