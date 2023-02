Cinéma. "Love Again", un premier film pour Céline Dion, qui joue son propre rôle

La bande-annonce de Love Again a été dévoilée ce mardi 14 février. On y voit Céline Dion rayonnante. La chanteuse qui a été contrainte d'annuler ses prochains concerts pour raisons de santé a dévoilé l'affiche du film sur son compte Instagram, une comédie romantique dans laquelle elle joue son propre rôle. Un rôle sur mesure pour cette grande amoureuse à qui on doit également la bande originale du film.

Love Again est l'histoire de Mira Ray, une jeune femme confrontée à la mort de son fiancé. Mira envoie une série de SMS romantiques à son ancien numéro de téléphone portable… sans se rendre compte que le numéro a été réaffecté au nouveau téléphone professionnel de Rob Burns. Rob est captivé par la tendresse des messages et lorsqu'il est chargé d'écrire un article sur le portrait de la star internationale Céline Dion, il fait appel à elle pour trouver comment rencontrer Mira en personne et gagner son cœur.

Il faudra attendre le 7 juin prochain pour aller voir ce film dans les cinémas de Normandie.