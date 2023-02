Eure. Collision d'une voiture contre un tracteur : une femme de 72 ans en urgence absolue

Une voiture et un tracteur se sont percutés sur la RD53 à Saint-André-de-l'Eure, mardi 14 février vers 14 h 30. Le choc a été violent. L'accident a fait trois victimes. Une femme de 72 ans, en urgence absolue, a été transportée hospitalisée vers le centre hospitalier d'Évreux. Un homme de 67 ans et une jeune femme de 19 ans ont été plus légèrement blessés. Eux aussi ont été transportés à l'hôpital d'Évreux. Un homme de 60 ans s'en est sorti indemne. L'intervention a mobilisé treize sapeurs-pompiers et une équipe de la Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR).