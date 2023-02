Mobilisation contre la réforme des retraites. La SNCF annonce 50 % des trains en circulation jeudi en Normandie

Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 16 février, contre le projet de réforme des retraites. Deux jours avant, la SNCF a dévoilé ses prévisions de circulation. Au niveau national, quatre TGV, Inouï ou Ouigo, sur cinq vont rouler.

En Normandie, 50 % des trains et cars Nomad devraient circuler. Ils rouleront bien sur les lignes : Paris-Caen-Cherbourg, Paris-Granville, Caen-Coutances-Granville et Caen-Argentan, Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Rouen (citi), Le Havre-Rolleville, Le Havre-Fécamp et Rouen-Dieppe. Les circulations par car seront assurées sur l'ensemble des lignes régulières.