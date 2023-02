Hérouville-Saint-Clair. Saint-Valentin : des mots d'amour sur les panneaux lumineux

Pour la troisième année de suite, à l'occasion de la Saint-Valentin, la municipalité d'Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, propose à ses habitants de diffuser des messages d'amour sur les panneaux lumineux de la ville. Depuis sa mise en place en 2020, l'opération séduit de plus en plus. Cette année, 50 mots d'amour ou d'amitié défilent pendant deux jours, les mardi 14 et mercredi 15 février, contre une quinzaine de messages la première année.

Donner le sourire

Ecoutez notre reportage plein d'amour Impossible de lire le son.

Pour Baya Mounkar, maire adjointe en charge de la vie associative, ce dispositif est une manière de donner le sourire aux habitants. "Il y a des messages entre amoureux, des mots d'enfants envers leurs parents et l'inverse. Ça fait du bien à côté d'une actualité lourde. On veut faire passer des messages positifs." Les quatre panneaux sont situés au niveau du terminus du tramway, dans le quartier Montmorency, devant le cinéma Le Café des images, ainsi qu'au rond-point de la Pierre Heuzé, près de la station essence Total.

Parmi les messages les plus originaux qui défilent, on peut lire "Bibi, ma valentine, ma tendre nougatine, partons loin en titine" ou encore "Ma patate préférée, je t'aime à la folie, merci d'avoir trébuché dans ma vie". Il y a aussi une nouvelle demande en mariage. "Mamoureux, 10 ans : ré-épouse moi en 2024 ! <3 ton ti rayon de soleil".

Alexandra Bleux, 45 ans, a rencontré son mari à Hérouville-Saint-Clair. Elle n'a pas manqué cette occasion pour célébrer leurs 25 ans de vie commune. "On fête rarement la Saint-Valentin mais je voulais marquer le coup, c'est rigolo." Et peut-être qu'un jour, le dispositif permettra à certains Hérouvillais de trouver l'amour…