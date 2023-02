Musique. Miley Cyrus et Lady Gaga bientôt en duo ?

Flowers, dernier titre de Miley Cyrus, est numéro un en France et dans le monde entier. La chanteuse démarre ainsi l'année avec le premier tube planétaire, un hymne inspirant qui évoque sa reconstruction après son divorce avec l'acteur australien Liam Hemsworth.

Depuis trois semaines, Miley Cyrus est numéro 1 du Hot 100 américain mais aussi leader du Top Singles en France.

Et des bruits de couloir racontent que la chanteuse serait en train de préparer un remix de Flowers, et pas avec n'importe qui. C'est le site officiel de l'American Society of Composers, Authors and Publishers (Ascap), organisation américaine de gestion des droits d'auteur des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique, qui serait à l'origine de cette nouvelle. Selon lui, Miley Cyrus aurait déposé des droits pour une nouvelle version de ce titre avec Lady Gaga ! Indiscrétions sur ce duo qui met déjà les fans dans tous leurs états.

Affaire musicale à suivre…

En attendant vous allez pouvoir profiter du nouvel album de l'Américaine Miley Cyrus, qui sort le 10 mars prochain.