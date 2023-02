Seine-Maritime. Pic de pollution : les transports en commun gratuits à Rouen mardi

"Une pollution de l'air aux particules fines est prévue ce mardi 14 février 2023. À cette occasion, les transports en commun seront gratuits sur l'ensemble du Réseau Astuce", annonce lundi 13 février la préfecture de Seine-Maritime.

Les conditions météorologiques actuelles sont en effet "favorables à l'accumulation de polluants dans l'atmosphère", poursuit-elle. En raison de ce pic de pollution indiquant un niveau élevé de PM10, la préfecture met en place sa procédure d'information-recommandation. Elle conseille aux personnes sensibles et vulnérables de "privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d'effort, éviter les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe" tout comme "les activités physiques et sportives intenses en intérieur comme en extérieur".

Les transports en commun gratuits

"À la suite de l'alerte pollution déclenchée par arrêté préfectoral, la Métropole Rouen Normandie met en place la gratuité sur le Réseau Astuce mardi 14 février 2023." La structure en charge du transport dans la métropole rappelle également sur son site internet que "les collectivités peuvent intervenir pour inciter à l'usage des modes de déplacement moins polluants". À noter que la validation du titre de transport n'est pas nécessaire.