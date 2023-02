Télévision. "L'île prisonnière", la première série écrite par l'écrivain normand Michel Bussi

C'est avec le scénariste rouennais Christian Clères que l'écrivain Michel Bussi s'est associé pour écrire L'île prisonnière, la toute nouvelle série diffusée sur France 2 à partir de lundi 13 février, à 21 h 10. "L'histoire se passe sur une île imaginaire bretonne appelée Penhic. Des activistes dont on ne connait pas le but prennent en otage les habitants de ce village et les confinent dans une école", raconte l'auteur.

Interview de Michel Bussi Impossible de lire le son.

Une série familiale et intergénérationnelle

"C'est une série familiale et intergénérationnelle. On va avoir plusieurs habitants comme une grand-mère, un adolescent, une collégienne, détaille Michel Bussi. Je l'ai écrite pour que tout le monde puisse la regarder." Et cela fait plusieurs années qu'il y réfléchissait. "J'y pensais depuis longtemps, je l'avais présentée à plusieurs producteurs mais ça ne s'était pas fait parce que c'était un sujet un peu original." Il y a environ quatre ans, "France 2 a dit oui. J'ai co-écrit ce scénario avec Christian Clères, un scénariste rouennais que je connaissais déjà et avec qui je m'entends bien".

"Les réalisateurs Elsa Bennett et Hippolyte Dard ont tout de suite été séduits"

"Les réalisateurs Elsa Bennett et Hippolyte Dard, qui sont en couple, ont tout de suite été séduits par cette série qui change un peu." Lors du tournage, "avec Christian Clères, on a participé à l'écriture en direct du scénario parce que, dans ce type de série, il y a souvent des imprévus, précise-t-il. Il y a beaucoup de scènes en extérieur avec de l'action, donc il fallait presque réagir en temps réel pour parfois réécrire des scènes pour les modifier selon les aléas". Le soir, ils devaient aussi interagir avec les réalisateurs.

Quelques anecdotes pendant le tournage

"Il y a eu beaucoup d'anecdotes pendant le tournage. Par exemple, un comédien n'avait pas le permis de conduire alors que c'était lui qui devait conduire une voiture, donc il a fallu s'adapter, assure l'écrivain normand. Il y en a eu un autre qui ne savait pas nager non plus, alors qu'il devait y avoir une scène sur un bateau." Lors du tournage, une scène devait aussi filmer un hélicoptère, "mais comme ça ne correspondait pas au niveau du budget, les réalisateurs ont profité d'un hélicoptère qui passait au-dessus de la mer pour le filmer, relate-t-il. On a pris le temps de faire cette série et je suis très fier du produit final."

Un mot sur le casting

Pour jouer le rôle des personnages de la série L'île prisonnière, plusieurs acteurs ont été sollicités. Lannick Gautry joue le rôle d'Alpha, Deborah François incarne Chris et Marie Denarnaud, Eliane. L'acteur Antoine Duléry, quant à lui, incarne le personnage nommé Jaouen Le Guen. Les deux premiers épisodes sont à découvrir lundi 13 février, à partir de 21 h 10 sur France 2. Au total, six épisodes sont prévus.