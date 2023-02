Black Panther II. Le ministre Sébastien Lecornu dénonce une "représentation mensongère et trompeuse de nos Forces armées"

Après une sortie plus que réussie en novembre dernier, le film Black Panther : Wakanda Forever, produit par Marvel, est sujet à polémique depuis dimanche 12 février. À la suite du tweet d'un journaliste affirmant que dans le film, "les mauvais mercenaires français qui opèrent au Mali sont habillés comme des soldats de l'opération Barkhane", Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ancien président du Conseil départemental de l'Eure et ancien maire de Vernon, a vivement réagi : "Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces Armées. Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face aux groupes terroristes islamistes."

Une œuvre artistique libre

Le ministère admet cependant la liberté d'une "œuvre artistique" dont la France ne réclame ni le retrait, ni la censure, rapporte Le Monde. En revanche, "il ne saurait y avoir de révisionnisme sur l'action récente de la France au Mali : nous sommes intervenus à la demande du pays pour lutter contre les groupes armés terroristes, loin de l'histoire racontée dans le film, à savoir une armée française qui vient piller ses ressources naturelles". Le HuffPost précise néanmoins que selon l'entourage de l'ancien président du Conseil départemental de l'Eure, il s'agirait "d'une colère 'personnelle' du ministre qui n'a pas vu le film".