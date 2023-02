Cherbourg. À quoi va ressembler le Palais des sports de Chantereyne ?

Le futur Palais de sport de Chantereyne, à Cherbourg, se laisse découvrir petit à petit. La municipalité vient de diffuser une vidéo, lundi 13 février, pour lever le voile sur le devenir de ce bâtiment pourtant construit dans les années 70.

La première étape consiste à curer le site et le désamianter. "Cette phase de dépollution de la structure interne datant des années 70 préfigure les travaux de réhabilitation du complexe", explique le maire Benoit Arrivé. Pendant ce temps, la municipalité va continuer de réfléchir, avec les habitants, pour trouver les meilleures solutions à chaque fois. Ensuite, tout le bâtiment va connaitre un lifting et même un agrandissement. La mairie va faire totalement rénover les espaces intérieurs, les façades. Une extension pour la pratique de la danse ou des arts martiaux va voir le jour. Le parking et l'aspect paysager ne seront pas oubliés. "C'est un Chantereyne entièrement nouveau qui ouvrira ses portes en 2025 ", promet l'adjoint aux bâtiments, Gilles Lelong.

Les clubs de handball et de basket auront, à terme, leurs quartiers à Chantereyne. Il y aura aussi des vestiaires arbitres et une infirmerie, ou salle de contrôle anti-dopage. Une régie servira à diffuser les matchs.

Calendrier

Jusqu'en juin prochain, la place est faite aux travaux préalables. De l'été 2024 à l'été 2026, ce sera au tour des travaux de construction et de rénovation. L'ouverture aux sports de haut niveau est prévu pour la rentrée 2026.