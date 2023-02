Carte scolaire. Les sénateurs de la Manche font front pour maintenir ouvertes les classes menacées

Le sénateur socialiste de la Manche Jean-Michel Houllegatte a rejoint ses collègues Républicains Béatrice Gosselin et Philippe Bas. Tous trois s'inquiètent de la construction de la carte scolaire et de la possible baisse du nombre d'enseignants dans le département. "Le département de la Manche est confronté à la perspective d'une suppression nette de 29 postes de professeurs des écoles à la rentrée prochaine, entraînant des fermetures de classes qui se feraient principalement dans le monde rural", dénoncent les élus.

Si les trois sénateurs assurent comprendre que les baisses d'effectifs d'élèves dans la Manche se traduisent par une baisse du nombre d'enseignants, ils estiment quand même "que l'ampleur sans précédent des suppressions de postes envisagées peut interroger sur l'attention apportée au monde rural par le ministère de l'Education nationale". Pour eux, le redécoupage des zones prioritaires se fait au détriment de la ruralité. Ils demandent un entretien au ministre de l'Éducation nationale pour trouver des solutions.