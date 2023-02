Normandie. "Dortoir pour Parisiens", "pâle copie de la Bretagne" : ces Normands aux avis (très) tranchés

Sur les réseaux sociaux, un internaute a posé la question suivante : quel avis sur la Normandie vous mettrait dans cette situation ? La photo montre le personnage de dessin animé Bart Simpson cerné et pointé par des armes à feu. Cela se traduit par : quel avis sur la Normandie pourrait être mal accueilli par d'autres Normands ?

Un vrai avis sur la Normandie qui vous mettrait dans cette situation ? pic.twitter.com/WHV5aIj1H7 — Memes de Normaundie (@NormandieMemes) February 5, 2023

La rivalité entre l'ex Basse-Normandie et l'ex Haute-Normandie est extrêmement prononcée. Voici quelques réponses d'internautes :

• “La Haute-Normandie n'existe pas.”

• “La Haute-Normandie est la vraie Normandie, la Basse Normandie est une pâle copie de la Bretagne.”

• “80 % des Hauts-Normands quittent leur terre pour Paris, vous êtes le début de l'Ile-de-France."

• “La Haute-Normandie est juste un port, la Basse une culture.”

• “La Normandie, c'est juste la Manche et le Calvados.”

• “La limite nord de la Normandie est Cherbourg, la limite sud Carentan. Le reste est une annexe.”

• “Les Hauts-Normands sont des Parisiens refoulés.”

• “La Haute-Normandie est un dortoir pour les Parisiens.”

Plutôt Rouen, Le Havre ou Caen ?

• “Plus le temps passe, plus le Havre > Rouen.”

• “Rouen est de loin la pire ville normande, 0 sentiment de sécurité quand j'y vais, tandis que Le Havre c'est bien, et c'est pas moche avec son architecture unique !”

• “Il n'y a qu'un Havrais pour dire que Le Havre, c'est bien.”

• “La seule capitale de la Normandie, c'est Rouen.”

• “Caen c'est pas fou et la côte calvadosienne est sans intérêt.”

• “Caen surclasse à des kilomètres Le Havre et Rouen.”

• “Les Rouennais ne savent pas conduire, c'est vraiment désastreux.”

La Bretagne forcément dans le débat…

• “Le cidre a beau être normand, les Bretons le font mieux.”

• “Le beurre salé est meilleur.”

• “Le Cotentin, c'est comme la Bretagne en pire.”

Et vous, quels avis tranchés avez-vous sur la Normandie ? Répondez en commentaire !