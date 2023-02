Normandie. Zéro artificialisation des terres : le monde économique s'inquiète

Le monde économique normand inquiet par le projet de loi de non artificialisation des terres. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 impose aux territoires de réduire l'artificialisation des sols. L'objectif, pour les dix ans à venir, est de diviser de moitié la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, avec en ligne de mire 2031, date à laquelle les collectivités devront réduire l'artificialisation des sols, puis 2050, date à laquelle le "Zéro Artificialisation Nette" devra être appliqué. L'objectif de la loi est de préserver les terres agricoles et limiter l'effet d'imperméabilisation des terrains construits.

Gilles Treuil - président de la CCI Normandie Impossible de lire le son.

Le monde économique normand s'inquiète des conséquences sur le développement de l'activité. Pour Gilles Treuil, le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Normandie, le risque est de perdre en attractivité. "La France est le seul pays européen à imposer la non artificialisation des sols. Si on ne peut plus construire d'usines chez nous, le risque, c'est que l'activité parte ailleurs."

Gilles Treuil - non artificialisation des sols Impossible de lire le son.

C'est pourquoi, sous l'impulsion du réseau des CCI de Normandie, les acteurs du monde économique se sont coordonnés afin d'alerter les pouvoirs publics et sensibiliser les collectivités territoriales sur l'ampleur des effets à attendre de cette loi sur le développement et l'aménagement des territoires. Un livre blanc, réunissant douze propositions, a été remis lundi 6 février au président de la Région Normandie.

Le monde économique veut des assouplissements, pouvoir densifier les zones industrielles déjà existantes, mieux valoriser les friches et créer des exceptions pour des projets structurants, comme le développement du port du Havre ou encore la construction de la Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN) qui sera gourmande en terrains.

Le "Zéro Artificialisation Nette" concernera en 2050 l'ensemble des constructions, y compris les habitations (maisons et immeubles).