Rouen. Run and visit spécial Saint-Valentin : Rouen galante

Connue pour avoir imaginé et développé le concept de visites guidées sportives à Rouen, Laurence Catel dévoile encore de nouvelles facettes de la ville par le biais de cette visite truffée d'anecdotes.

Pour l'amour du patrimoine

C'est en 2017 que la jeune entrepreneuse commence à proposer à Rouen ses Run and visit : des circuits sportifs et culturels déclinés en jogging ou marche rapide. À raison de trois à quatre visites nouvelles par an, elle a considérablement enrichi son offre avec des thématiques aussi variées que : Scientifiques et inventeurs, Crimes et châtiments, Rouen sous l'Occupation ou Les Clochers oubliés. "C'est le moyen de partager ma passion pour la ville de Rouen, explique Laurence qui a déjà publié un livre sur ses circuits et prévoit la publication du tome 2 pour l'été prochain. Les Run and visit s'adressent vraiment au grand public, ils visent à stimuler la curiosité des participants et encouragent à visiter davantage. C'est une immense satisfaction pour moi quand je reçois des messages de sympathie des participants qui me disent s'être plongés dans les livres après avoir suivi une de mes visites."

La grande histoire… d'amour

Pour ce circuit Saint-Valentin conçu pour célébrer les amoureux, Laurence nous propose de nous lancer sur les traces de personnages historiques comme La marquise, comédienne de Molière qui fit tourner bien des têtes, mais aussi Simone de Beauvoir, dont l'hôtel du Petit Mouton conserve encore le souvenir de ses rendez-vous galants. "Mais l'amour est abordé sous bien des angles, souligne Laurence, car il s'agit aussi bien de mythologie, d'histoire des mœurs, que de littérature ou encore de tradition populaire." La toponymie aide aussi à se plonger dans cette histoire galante. "Par exemple, la rue du Petit-Musc a pris ce nom par déformation : ce nom évoque en fait un passé sulfureux. J'ai aussi beaucoup de plaisir à intéresser mon public au vocabulaire, donner la source des expressions ou des mots comme conter fleurette ou aphrodisiaque, ce qui surprend toujours", annonce Laurence.

Au cours de cette excursion de deux heures, le long d'un circuit de 6,5 km, Laurence fait forcément étape devant des monuments incontournables de Rouen, comme la cathédrale ou le Gros-Horloge : "C'est l'occasion de se concentrer sur des détails qui passent souvent inaperçus et de s'adonner à un jeu d'observation. La visite est vraiment participative. À chaque étape, les participants sont mis à contribution pour trouver les détails en lien avec le thème." Laurence aime surtout emmener ses visiteurs loin des sentiers battus, analyser des détails insolites, notamment sur les décors en fer forgé : "Sur des portes ouvragées, on retrouve par exemple Paul et Virginie, célèbres héros romantiques." Gageons que le fer forgé lui inspire bientôt une nouvelle visite !

Pratique. Samedi 18 février à 9 heures, en marche rapide, départ Planète bien-être, 9 €. Réservation obligatoire sur visiterouen.com.