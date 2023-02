Accident de Pierre Palmade. L'affaire en cinq questions

Conduite sous l'emprise de stupéfiants, état de santé des victimes, fuite de passagers... Plusieurs zones d'ombre subsistent après l'accident survenu vendredi 10 février en Seine-et-Marne dans lequel l'humoriste Pierre Palmade est impliqué. Certaines victimes sont toujours entre la vie et la mort.

Que sait-on de l'accident impliquant l'humoriste Pierre Palmade vendredi 10 février ?

Il est environ 19 heures lorsque deux voitures se percutent violemment ce vendredi 10 février, sur la route départementale 372 entre les communes de Villiers-en-Bière et Perthes, en Seine-et-Marne. La collision est violente entre la Peugeot 3008 conduite par l'humoriste Pierre Palmade (qui possède une maison à Cély-en-Bière, un village voisin) et l'autre voiture arrivant en sens inverse. Selon les premières constatations de la police, c'est le véhicule de Pierre Palmade qui se serait déporté sur la gauche sur une ligne droite.

Quels sont les véhicules impliqués ?

A la suite de la collision des deux véhicules, cinq personnes sont blessées. Dans le second véhicule, une famille dont une jeune femme enceinte de sept mois, son frère de 40 ans et un enfant de six ans. Peu de temps après, un troisième conducteur est blessé plus légèrement dans le cadre d'un suraccident : il aurait percuté le véhicule de la famille par l'arrière. Il est transporté à l'hôpital de Melun.

#Accident en cours sur la RD372 à #VilliersEnBière💥

Route momentanément fermée ❌ Merci de faciliter le passage des secours, évitez le secteur ⚠️ pic.twitter.com/hgjADgfc5u — Sapeurs-Pompiers 77 (@Sdis77) February 10, 2023

Dans quel état de santé se trouvent les protagonistes impliqués ?

Au moment de la collision, les pronostics vitaux des quatre personnes présentes dans les deux véhicules sont engagés. Trois hélicoptères de la sécurité civile, du Samu et de la gendarmerie sont envoyés sur place. La femme enceinte est héliportée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), où elle perdra l'enfant qu'elle portait. Le frère de la femme a lui été admis à l'hôpital Beaujon (Hauts-de-Seine). L'enfant, souffrant de multiples contusions et d'une plaie à la tête, a été transporté vers l'hôpital Necker à Paris. Les deux sont encore entre la vie et la mort.

Selon ses proches, les jours de Pierre Palmade, admis en réanimation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, ne sont plus en danger. L'humoriste avait été "admis dans un état grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre" rapporte un communiqué transmis à l'AFP.

Que risque Pierre Palmade, conducteur de la voiture à l'origine de l'accident ?

L'acteur de 54 ans a été testé positif à la cocaïne après l'accident. Dimanche 12 février, la police a mené une perquisition à son domicile et a trouvé des stupéfiants. On ne connaît pour le moment ni la nature ni la quantité de ces produits.

Les enquêteurs du commissariat de Melun mènent une enquête pour "homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants". Un délit pour lequel Pierre Palmade encourt jusqu'à dix ans de prison et 75 000 euros d'amende. L'enquête doit aussi déterminer si l'acteur a commis des infractions au code de la route, tel qu'un dépassement de la vitesse autorisée. La loi prévoit dans ce cas une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.

Le comédien, qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne et de médicaments lorsque sa voiture a percuté l'autre véhicule, avait déjà été condamné en 1995 et 1999. En 2019, Pierre Palmade avait choisi une procédure dite de "plaider coupable" pour "usage et acquisition de stupéfiants" et condamné à une amende de 1 500 euros.

Quelles sont les zones d'ombre de l'affaire ?

Une interrogation subsiste, ce lundi 13 février : Pierre Palmade était-il seul dans sa voiture vendredi 10 février au moment de l'accident ? Une source proche du dossier rapporte que des témoins assurent avoir vu deux occupants de la voiture de Pierre Palmade prendre la fuite à pied après l'accident.

Dimanche 12 février, un couple d'automobilistes s'est rendu dans un commissariat et a indiqué s'être trouvé près du lieu de la collision. Selon Le Parisien, le véhicule du couple était équipé d'une caméra fixée sur le tableau de bord, dont le contenu a pu être récupéré par les policiers. Le quotidien rapporte également que les deux hommes pourraient être d'anciens "escort-boys" rencontrés sur les réseaux sociaux, avec qui Pierre Palmade faisait régulièrement la fête.

Lundi 13 février, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize, a appelé les passagers de la voiture de Pierre Palmade ayant pris la fuite à se rendre "dans n'importe quel commissariat" pour aider la police à réunir tous les éléments pouvant faire avancer l'enquête.