Place du commerce. Trois enseignes à découvrir cette semaine du côte de Rouen

Après plusieurs années, Karim Outaghani a ouvert une autre boucherie à Rouen. Il s'est installé à côté de la Croix-de-Pierre en face de son ancien établissement SMVD.

La qualité et la traçabilité sont les maîtres mots qui sous-tendent la passion de Karim Outaghani, gérant du lieu. "Je propose l'Angus uruguayen, du bœuf du limousin et la blonde d'Aquitaine. L'agneau, lui, vient d'Irlande et la volaille de Bourgogne", assure le responsable.