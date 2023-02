Caen. L'église du Vieux Saint Sauveur accueille la foire aux disques 

Nouvelle année, nouveau lieu pour la foire aux disques, ficelée par l'association caennaise Ma Bande Son et le label rennais Mass production. Ce rendez-vous qui s'adresse aux curieux, fans et collectionneurs se tiendra dimanche 19 février, à l'église du Vieux Saint Sauveur, à Caen. Vincent Bride, à la tête du label Mass production et co-organisateur, répond à quelques questions au sujet du concept, des objets présents et des nouveautés de cette sixième édition.

En quoi consiste cette foire aux disques ?

C'est un rassemblement de passionnés, où l'on peut collecter des disques très rares. On a des visiteurs qui sont devant la porte dès 8 h 45. Certains viennent voir chaque année le même disquaire et ont déjà parlé de telle ou telle pièce. On a des stands qui viennent de tout le nord-ouest. La foire change à peu près de 30% par an, pour ne pas avoir toujours les mêmes exposants. Ce sont soit des personnes qui ont des labels soit des gens qui vident leur grenier.

Combien y aura-t-il d'exposants ?

On accueille une trentaine d'exposants, avec à peu près 3 mètres par stand. Cela peut varier entre 1,5 m et 5 m. En labels locaux, il y aura Turborock (rock'n'roll), Mexican Cut (rock-psyche), Wax It (reggae-dub) et L'Étourneur (rock alternatif).

En dehors des vinyles, y aura-t-il des CD ?

Il y a de tout. On peut même parler de DVD et de cassettes. C'est à nouveau à la mode depuis quelques années. On a des fabricants très forts en Europe, notamment en Pologne, en Espagne. Et puis, on a des disques d'occasion avec des pressages rares ou soldés. Le prix va de de 2 à 500 €. Certains viennent pour chercher le disque qui complète leur collection. Il y a des albums qui sortent dans plein de pays, où il y a des petites différences ou de très belles éditions limitées en digipack, en coffret collector, etc.

Et côté nouveautés ?

Nous avons le stand d'Emmanuel, qui organise la plus grande foire au disque du nord-ouest, à Nantes, avec 3 000 visiteurs. Là-bas, il y a 800 mètres de stand, nous, c'est autour de 80. Les exposants sont heureux de venir à Caen car c'est un public passionné.

Avec qui travaille Mass productions ?

On travaille avec 58 artistes de 12 pays. On va du ska au punk. Récemment, on a sorti des albums vinyles d'un groupe de Rennes et de Montpellier. En ce moment, on travaille avec les Zéclopés, basés à Saint-Lô. Par ailleurs, on profite de notre présence ce week-end pour organiser vendredi soir un concert : la Normandie punky party, au Big band café, avec un groupe de Londres (Inner Terrestrials) et deux de Paris (Guillotine et Skarface).

Pratique. Foire aux disques, dimanche 19 février, de 9 à 18 heures, à l'église du Vieux Saint Sauveur. Tarif : 2 €. Normandie punky party, vendredi 17 février, à 20 heures, au Big band café, à Hérouville-Saint-Clair. Tarif : de 12 à 19 €.