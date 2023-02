Granville. Les carnavaliers dans les startings-blocks

Le Carnaval arrive enfin à Granville ! C'est du vendredi 17 au mardi 21 février. Il y aura cinq jours de fêtes, de déguisement, de chars... Les carnavaliers sont maintenant dans les startings-blocks.

Les chars sont finis, ou presque. "On peut toujours ramener un petit coup de peinture, avoir une idée de dernière minute, remettre des lumières... Avec le Carnaval, la surprise peut être jusqu'au bout imminente", explique Juliette Carly du char des Restakés.

Certains ont prévu des chorégraphies, des surprises aussi… mais là encore, cela peut évoluer et c'est ce qui fait le piquant du Carnaval pour Cédric Bazire, du char de la 7e compagnie. "Ça laisse une part d'intrigue. L'alchimie se fait sur place. On essaie de prévoir au maximum et tout ne se passe pas comme prévu, parfois c'est même mieux", assure-t-il. Les chars vont sortir à la lumière du jour, enfin. C'est un moment important pour Jérémy Féron des Poulbots. "Là, on voit le résultat du travail qui a été accompli au hangar pendant plus de six mois. C'est le moment privilégié quand on confectionne un char", affirme-t-il. Les spectateurs pourront les voir dimanche 19 février lors de la cavalcade.