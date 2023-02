Cotentin. Un motard meurt dans une collision frontale avec un véhicule à Quinéville

Un motard de 55 ans est mort dans un accident de la route, vendredi 10 février. Vers 16h45, il est entré en collision avec un véhicule sur la route départementale 42 à Quinéville dans la Manche, sur la côte est du Cotentin. Le choc a été frontal et violent. Dans le véhicule, une femme de 38 ans. Un homme de 45 ans a été témoin de l'accident dans un deuxième véhicule. Un homme de 38 ans et une femme de 34 ans ont assisté à la collision. Ils sont tous indemnes, mais choqués. Ils ont été laissés sur place, tout comme un cinquième témoin. 15 sapeurs-pompiers, avec deux ambulances, un véhicule de secours routier et un véhicule de balisage sont intervenus.

La route a été coupée le temps de l'intervention des secours.