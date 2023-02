Tennis. Un Normand auteur de la prestigieuse affiche de Roland-Garros 2023

400 heures de travail et au bout, la consécration. Maxime Verdier, originaire de Dieppe (Seine-Maritime), a vu son œuvre récompensée par la Fédération Française de tennis. Son œuvre ? Une affiche, entièrement réalisée à l'aide de crayons de couleurs, choisie pour représenter l'édition 2023 du prestigieux tournoi de tennis de Roland-Garros.



Elle a été dévoilée le mercredi 1er février au grand public. “Je ne réalise pas encore ce qui m'arrive”, confie, encore sur un petit nuage, le Normand de 31 ans. “Je rentre dans une famille d'artistes incroyable pour un tournoi incroyable, c'est dingue”. Professeur aux Beaux-Arts de Paris, Maxime Verdier a rencontré la bonne personne : Fabrice Bousteau, directeur de Beaux Arts Magazine. “Il a vu plusieurs de mes travaux et m'a alors proposé pour cette sélection d'affiches de Roland Garros”, raconte-t-il.

L'affiche du Normand Maxime Verdier a été choisie pour Roland Garros 2023.

“Le ciel normand m'a inspiré”

Sans être un féru de tennis, Maxime Verdier n'a pas hésité. Lui et les deux autres candidats ont eu trois mois, jusqu'en octobre 2022, pour faire plusieurs propositions. “Le 14 octobre, j'ai appris que mon affiche était prise, mais le travail n'était pas fini, au contraire”, indique-t-il. Trois semaines, c'est le temps qui lui a été accordé pour rendre la proposition finale : "J'ai mis 20 jours, entre 350 et 400 heures de travail", se souvient-il. Ayant passé une grande partie de son enfance à Belmesnil, entre Dieppe et Rouen, Maxime Verdier s'est inspiré de la Normandie pour réaliser son affiche. “Les paysages normands me fascinent, en particulier le ciel, un ciel avec beaucoup de couleurs ; je m'en suis grandement inspiré”, confie-t-il. Pour réaliser une telle affiche, le Dieppois a eu accès aux différents courts de Roland-Garros. Une “visite” qui lui a permis de se familiariser avec les lieux et ainsi dénicher l'endroit idéal pour trouver l'inspiration.

Maxime Verdier. - Amelie Laurin / FFT - Copyright AMELIE LAURIN

La star normande du prochain Roland-Garros?

Ensuite, les idées venaient au fur-et-à-mesure. “J'ai eu cette idée d'un ciel avec des étoiles représentant les balles de tennis, mais pas seulement ; je me suis posé la question : que représente Roland-Garros? C'est le firmament du tennis, l'endroit où les stars se rencontrent, les matchs de nuit avec depuis peu les Night Sessions, détaille-t-il. La joueuse, sur l'affiche, est loin mais en même temps près du court Philippe Chatrier ; avec force et abnégation, elle peut atteindre son rêve”. Derrière chaque détail se cache une signification, rien n'est laissé au hasard. Maxime Verdier peut désormais savourer, en attendant Roland-Garros où il a eu la promesse d'être invité une journée pendant la quinzaine. Pour voir les plus grandes stars de la petite balle jaune. Mais aussi pour répondre aux interviews, car la star normande, Porte d'Auteuil l'été prochain, ne serait-ce pas lui ?