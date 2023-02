Bayeux. Dealer de cannabis, il demande la protection de la police

C'est une affaire très insolite qui était jugée jeudi 9 février, au tribunal de la Presqu'île de Caen. Un dealer, âgé de 19 ans au moment des faits, était poursuivi pour acquisition, détention, usage illicite et vente de stupéfiants. Le jeune homme demande la protection de la police.

Violence et menaces de mort

Le jeune homme, absent à l'audience, est consommateur de cannabis depuis l'âge de 12 ans. Lors de son audition, il avouera avoir acheté pour la revente et son usage personnel 2,5 kg de cannabis en deux mois. Sa dernière transaction était l'achat d'1 kg. Cette "marchandise" lui a été dérobée dans sa voiture, sauf que le fournisseur en exige le remboursement. Violence et menaces de mort s'ensuivent envers le jeune homme, qui va donc demander la protection de la police de Bayeux.

Aux forces de l'ordre, qui n'ont pas l'habitude de recevoir ce genre d'appel à l'aide, il avoue fumer deux joints par jour. Des photos de ses achats sont retrouvées sur son téléphone portable. Du fait de son absence à la barre, aucune autre explication n'a pu être donnée. Cependant, on sait qu'il vit en couple, ne travaille pas et n'avait, jusqu'à maintenant, aucune mention sur son casier judiciaire.

Une affaire peu courante

C'est ce que reconnaît le procureur. Pour lui, cet appel à l'aide est une démarche surprenante. Le prévenu a avoué l'acquisition, l'usage, la vente de drogue et n'a pas hésité à demander une protection policière. Son casier étant vierge, l'avocat général demande 1 an de prison avec sursis et la confiscation des scellés. Il sera entendu car, après délibéré, le jeune homme, reconnu coupable, est condamné à 1 an de prison avec sursis simple. La saisie de cannabis est, bien entendu, confisquée.