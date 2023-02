Séisme en Turquie. Des produits de première urgence collectés dans toute la Normandie

Après le terrible tremblement de terre du mardi 6 février qui a fait plus de 20 000 morts en Turquie et en Syrie, une collecte de dons et de produits de première nécessité est organisée vendredi 10 et samedi 11 février toute la journée, par l'Association franco-turque d'Alençon, dans les magasins E.Leclerc à Arçonnay, et Carrefour à Condé-sur-Sarthe et à Saint-Germain-du-Corbéis.

Après une collecte jusqu'alors exclusivement de dons financiers, l'Amicale franco-turque de Flers a également débuté, vendredi 10 février, une collecte de produits de première nécessité et notamment de denrées non périssables, de vêtements chauds ainsi que de couvertures. D'autre collectes sont en cours à L'Aigle, à Argentan, à Caen (Calvados), à Rouen (Seine-Maritime).

Les besoins sont immenses et les contraintes douanières imposent uniquement du matériel neuf. Sont collectés : couvertures et plaids, sacs de couchage, matelas gonflables, assiettes et verres jetables, chaussettes dans toutes les tailles, vestes d'hiver, polaires, gants, écharpes, bonnets, sous-vêtements, bottes, K-Way, couches pour bébés, biberons, tétines, lingettes jetables, papier toilette, kits d'hygiène, sacs poubelle, casseroles, thermos, radiateurs, bouilloires, batteries, groupes électrogènes, projecteurs, bougies, lampes torches, kits de secours et de survie...

Déjà, trois camionnettes chargées de matériel de première nécessité ont quitté L'Aigle. À Alençon, durant la seule matinée de vendredi, trois camions ont été remplis. La municipalité devrait mettre un local à disposition pour le stockage. "Les camions mis à disposition par des entreprises locales devraient prendre la route en milieu de semaine prochaine", explique Tarik Güner, président de l'Association franco-turque d'Alençon, qui a perdu cinq membre de sa belle-famille durant le tremblement de terre.