Calvados. Il pense dialoguer avec une fille de 14 ans et lui envoie des photos intimes

Âgé de 46 ans, un homme était jugé au tribunal judiciaire de Caen jeudi 9 février. Il répondait de corruption de mineur et de messages pornographiques. Les faits se sont déroulés du 2 septembre au 16 décembre 2021.

Un faux pseudo pour piéger

Ce sont des policiers spécialisés en cybercriminalité qui ont mené l'enquête. Ils surveillent régulièrement certains sites pornographiques, sur lesquels l'homme de 46 ans avoue se rendre plusieurs fois par jour. Les policiers se sont fait passer pour une jeune fille de 14 ans, prénommée Elodie.

L'individu reconnaît avoir dialogué avec "Élodie", lui demandant si elle avait 14 ans et lui parlant de son corps. Il lui a envoyé des messages à caractère sexuel et pornographique, avec des propos de plus en plus crus.

L'homme est marié et parent

La présidente s'étonne : "Pourquoi vouliez-vous dialoguer avec des mineures ?" Réponse de l'intéressé : "Pour moi, c'est un jeu virtuel avec la curiosité de voir une fille de 14 ans sur ce site." L'homme est marié, a une fille de six ans. Il avoue ne plus avoir de relations intimes avec sa femme depuis deux ans.

Il est placé sous contrôle judiciaire depuis le 4 novembre 2022 et voit régulièrement une psychologue. Il reconnaît aussi avoir un problème d'alcool.

Après délibéré, l'homme est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de travail et de soins psychologiques, notamment pour son problème d'alcool. Il a interdiction d'exercer une activité avec des mineurs pendant 5 ans et est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il devra payer 127 euros de procédure.