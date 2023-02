Énergie. Les factures d'électricité arrivent, les maires de l'Orne font la grimace

Beaucoup de maires font la grimace : en ce début de mois de février, les factures d'électricité de leurs communes commencent à arriver. Dans l'Orne par exemple, avec l'augmentation du prix de l'électricité, en moyenne depuis un an, leur montant est multiplié par trois. En fonction des fournisseurs et des contrats, les factures peuvent parfois être multipliées par six.

Philippe Auvray, président de Territoire d'Électricité 61 (TE-61) explique : "La France produit majoritairement son électricité avec du nucléaire. L'énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque) n'est que très minoritaire. Et comme tout cela ne suffit pas à répondre à la demande, certaines centrales électriques fonctionnent avec du gaz ou du fioul. Même si la production à base de fioul, dont le prix est actuellement très élevé, ne représente que 1 % de la production, la réglementation européenne impose de calculer le prix de l'électricité sur cette production infinitésimale, mais très dispendieuse." D'où l'importance des économies demandées à chacun, pour éviter d'avoir à mettre en service les centrales au fioul pour répondre à la demande de consommation électrique.

La production d'électricité à base de fuel (ligne en violet en haut du graphique de la consommation du 10 février) n'est que de 1%, mais détermine le prix de l'électricité. - Source: RTE

Dans l'Orne, pour tenter de négocier de meilleurs tarifs, cent cinquante collectivités qui comptent plus de quatre mille contrats d'électricité ont créé un groupement d'achat sous l'égide de TE-61, qui a réussi malgré un appel d'offre d'abord infructueux, à négocier un tarif "seulement trois fois plus élevé que l'an dernier, conclu avec EDF", explique Philippe Auvray.

Ecoutez ici Philippe Auvray: Impossible de lire le son.

Certes, les toutes petites communes bénéficient d'un bouclier qui limite la hausse de leurs factures à 15 %, mais les plus grandes villes et les communautés de communes ne sont pas concernées, même si elles pourront bénéficier d'un petit amortisseur, à à condition de le demander avant le 30 mars. Pour aider les élus, TE-61 a déjà organisé deux réunions d'information avec les maires, met un simulateur à leur disposition, va dans les prochains jours leur adresser une documentation spécifique.

Dans le même temps, le prix gaz qui sert souvent à chauffer écoles et autres gymnases a, lui, été multiplié par 2,25.