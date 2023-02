Alençon. Coup de filet quartier Perseigne : près de 3,5 kg de drogues et 16 000€ saisis

C'est une prise conséquente pour la police d'Alençon. Aidées par le service de police judiciaire de Caen, les forces de l'ordre ont mené un coup de filet dans le quartier Perseigne, lundi 6 février. En tout, 70 fonctionnaires ont été mobilisés, avec trois équipes cynophiles accompagnées de chiens spécialisés dans le reniflage de billets et de drogues.

Lors de cette série de perquisitions, ce sont les hommes de la brigade de recherche et d'intervention qui se sont chargés d'ouvrir les portes et de sécuriser les investigations de leurs collègues, "compte tenu de la sensibilité du quartier et du profil des individus recherchés", explique le parquet d'Alençon. Neuf personnes, défavorablement connues de la justice, ont été interpellées.

Une recette de 25 000 € chaque semaine

Les policiers ont découvert 15 825 € en liquide, 2,465 kg de résine de cannabis, 894 grammes d'héroïne, 46,7 grammes de crack et 28 grammes de cocaïne. Ils ont aussi saisi deux armes de catégories A (interdite à détenir) et B (détention autorisée par la préfecture dans certains cas uniquement). "La majorité des produits saisis étaient conditionnés afin de permettre la revente au détail", assure le procureur de la ville. Selon le magistrat, les forces de l'ordre ont aussi trouvé du matériel pour fabriquer du crack et des cahiers de compte. La recette serait de 25 000 € chaque semaine.

"Les investigations minutieuses des services d'enquête ont mis en lumière une véritable organisation parfaitement structurée avec des rôles clairement définis", affirme le parquet. La garde à vue des suspects va durer 96 heures avant une présentation devant le procureur. Il précise d'ailleurs que l'opération a lieu dans le cadre du plan Crack.