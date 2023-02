Saint-Lô. D'anciens élèves de Le Verrier, devenus artistes, de retour dans leur lycée

"Retour vers le futur". Le lycée Le Verrier de Saint-Lô invite une quarantaine d'anciens élèves qui sont parvenus à percer dans le monde artistique, dans des domaines divers : arts visuels, numériques, architecture, design, photographie, mode, jeux vidéo, cinéma.

Ces anciens élèves qui avaient rêvé d'études artistiques reviennent donc faire part de leurs expériences auprès de ceux qui rêvent aussi de ces métiers. C'est aussi un moyen de commencer à composer un réseau.

Bruno Dufour-Coppolani, ancien professeur d'arts plastiques du lycée, est l'organisateur de la manifestation.

Bruno Dufour-Coppolani Impossible de lire le son.

Ces rencontres se déroulent vendredi 10 et samedi 11 février, au lycée Le Verrier de Saint-Lô, afin de prouver que l'on peut réussir dans ces métiers de l'art, et lever aussi quelques réticences, ou complexes parfois à intégrer les plus grandes écoles d'art.

Outre les rencontres, une expo d'arts graphiques d'une partie des anciens élèves est proposée en après-midi, dans le grand hall du lycée.

Les parents sont aussi les bienvenus.