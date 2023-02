Calvados. Le surendettement régresse mais pourrait rebondir avec l'inflation

La Banque de France du Calvados se félicite d'une nouvelle baisse du nombre de dossiers de surendettement déposés en 2022. Lors d'un point presse tenu ce mercredi 8 février, les chiffres ont été décortiqués.

En 2022, 1 269 dossiers traités, contre 1 387 en 2021. Une baisse significative, qui reste dans la lignée des années précédentes. L'endettement médian hors immobilier des ménages dont le dossier a été traité en 2022 s'établit à 17 234 €, un niveau néanmoins supérieur à celui de l'échelle nationale.

Plusieurs explications

Ce surendettement en baisse s'explique notamment "par une conjoncture favorable, explique Thierry Mosimann, préfet du Calvados. Depuis quelques années le taux de chômage baisse, ainsi que le nombre de bénéficiaires du RSA". La meilleure réglementation du crédit à la consommation et l'accompagnement amélioré des banques et des partenaires sociaux envers les ménages en difficulté sont également à prendre en compte.

Mais attention, le nombre de dossiers déposés pourrait repartir à la hausse en 2023. "Depuis septembre on a atteint le plancher, il faut suivre cela avec attention", témoigne Patrice Lenoble, directeur de la Banque de France du Calvados. Autre signe inquiétant, les défauts de crédits au remboursement sont revenus au même niveau qu'en 2019. "Cela s'explique évidemment par l'inflation, même si le soutien de l'Etat est important. Les ménages les plus en difficultés ne doivent pas hésiter à nous solliciter", poursuit-il.

Des solutions d'aide

La Banque de France peut alors décider de la suspension du remboursement de la dette, de la rééchelonner, ou bien alors de l'effacer totalement. Ainsi, 19 M d'euros de dettes ont été supprimés en 2022. Mais pour éviter que les personnes concernées ne retombent dans leurs travers, elles sont accompagnées et fichées Banque de France pendant cinq ans.

En cas de difficultés, des points conseil budget sont mis en place dans le département. Des experts de l'UDAF (union départementale des associations familiales) proposent un service gratuit pour prévenir le surendettement et accompagner les personnes concernées avec 14 permanences dans 11 villes. Il est aussi possible de joindre la Banque de France au 3 414 ou de trouver plus d'informations sur le site mesquestionsdargent.fr