Cherbourg-en-Cotentin. Lucie souffre d'un handicap invisible et veut aider les jeunes à ne plus se cacher

Elle en parle aujourd'hui et ne se cache plus. Lucie Mrozek, de Cherbourg, a été diagnostiquée tardivement, à l'âge de 18 ans, de troubles de l'apprentissage. Ayant vécu une scolarité difficile, cette jeune femme âgée aujourd'hui de 26 ans suit une formation pour rechercher sa voie professionnelle. "Dès 14 ans, je n'arrivais pas à suivre les cours", témoigne-t-elle lundi 6 février. "J'étais aussi très fatiguée et je n'arrivais pas à m'endormir correctement." Cela s'est également traduit par un manque de concentration, une hypersensibilité et des troubles de l'attention, ce qui a engendré par la suite des problèmes psychologiques. "Forcément, nous avons l'impression de ne pas refléter la joie de vivre."

"L'impression d'être le mouton noir de la classe"

Après des examens à l'âge de la majorité à l'Hôpital universitaire Robert-Debré, à Paris, elle souffre d'une dyscalculie qui est une perturbation de la capacité à effectuer certains gestes et activités volontaires : "Le déchiffrage des chiffres est compliqué comme le calcul de tête", poursuit-elle. Elle souffre aussi de dyspraxie, c'est-à-dire de motricité fine : "C'est compliqué pour tenir son stylo ou couper avec son ciseau par exemple." Ces handicaps invisibles lui ont rendu la vie difficile : "Nous avons l'impression d'être le mouton noir de la classe, les liaisons avec notre cerveau marchent différemment."

Un livre publié et un concert pour financer des actions

Aujourd'hui, Lucie souhaite aussi sensibiliser à cet handicap et aider les jeunes porteurs de troubles à témoigner. Depuis un mois, elle a également publié un livre "Lucie au pays des dys : j'aurais préféré m'appeler" disponible en version numérique retraçant son parcours d'enfant normal à adulte. "Plus il y aura d'avis sur le livre, mieux ce sera pour tenter d'espérer d'avoir une maison d'édition", ajoute Lucie. Elle a été aidée par l'écrivaine Isabelle Grout dans la réalisation de ce beau projet. Il pourrait être publié en version papier en fonction des différents retours. De la propre initiative de Lucie, des cafés "Dys" ont lieu également chaque mois à La Maison du Temps libre à Tourlaville en lien avec le Club loisirs. Enfin, un concert caritatif avec le groupe de rock Attic of Delay sera organisée samedi 11 février, à 20 h 30, au foyer Léo Lagrange situé rue des Cités à Tourlaville afin de financer des actions avec le "CLT - La malle à dys".

Pratique. Pour le concert, entrée libre et buvette sur place (sans alcool).