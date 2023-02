Caen. Le CHU organise son premier job dating : les candidats au rendez-vous

Il y avait de l'effervescence dans l'entrée sud du CHU de Caen ce mercredi 8 février. De 10 heures à 18 heures était organisé un job dating, et le personnel de l'établissement s'est mis en ordre de bataille pour accueillir au mieux ces possibles futurs salariés.

Un entretien express et une réponse immédiate

Des professionnels de la santé accompagnés d'une personne issue des ressources humaines faisaient passer l'entretien de quelques minutes. Des promesses d'embauche pouvaient être formulées directement après et, pour les personnes disponibles immédiatement, la prise de fonction aura lieu dès la semaine prochaine.

Plus d'une soixantaine de postes étaient à pourvoir, en tant qu'aide-soignant, infirmier, mais aussi sage-femme ou manipulateur en électroradiologie. Et si le profil des participants retenus ne convenait pas aux besoins actuels du CHU, les recruteurs gardent précieusement le CV de la personne pour d'éventuels remplacements.

Les plus jeunes semblaient également intéressés par les propositions d'emploi au CHU de Caen.

Le public attire

Sylvie Genet était dans la file ce mercredi matin, CV en main. Ayant travaillé dans le privé, elle souhaite rejoindre cet établissement public. "J'ai fait mes études au CHU, et j'aimerais bien y finir ma carrière, explique-t-elle. Et puis, j'ai envie de faire partie de l'histoire en intégrant le nouvel hôpital dans les années à venir." Aouicha Boumlid travaille aussi dans le privé depuis plus de vingt ans. Elle souhaite rejoindre l'hôpital public, estimant pouvoir y bénéficier de "plus d'avantages que dans le domaine privé".

Du côté de la direction du CHU, on se réjouit de l'engouement suscité par l'événement. "La queue se prolongeait jusqu'en dehors du bâtiment", clame Katia Lievremont, directrice des soins du CHU. Surprise par le dynamisme et la bonne humeur de ce job dating, elle envisageait déjà de réitérer l'expérience dans le futur, et ainsi répondre du mieux possible aux besoins de recrutement de son établissement.