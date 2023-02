Saint-Valentin. Restaurants et escapades : notre guide des lieux où emmener sa moitié en Normandie

Gastronomie, activités en couple, logement insolite : pour un dîner au restaurant ou un week-end en amoureux, ces adresses annoncent un beau dépaysement en perspective.

Pour dîner au bord de la mer : l'inéLucTable à Luc-sur-Mer (Calvados)

Pour une ambiance décontractée avec une vue sur la mer, direction l'inéLucTable, à Luc-sur-Mer, dans le Calvados. Le restaurant propose un menu Saint-Valentin avec cocktail, entrée, plat et dessert pour 41 €, et une place aux premières loges pour admirer le coucher de soleil.

La vue du toit-terrasse du restaurant l'InéLucTable, à Luc-sur-mer (Calvados) - Olivier Wahl

Pour une virée au vert : The Presbytere à Heugueville-sur-Sienne (Manche)

Ce bistrot normand situé à Heugueville-sur-Sienne, dans la Manche, se présente comme un "gastro-pub" anglais. Il a récemment reçu un Bib Gourmand, une distinction du Guide Michelin attribuée aux restaurants à l'excellent rapport qualité-prix. Côté carte, on trouve des produits locaux, de saison, entre terre et mer, dans des assiettes gourmandes et colorées.

L'équipe du restaurant The Presbytère, à Heugueville-sur-Sienne (Manche) - Julie Laisney

Pour de beaux accords mets-vins : La Tablée au Havre (Seine-Maritime)

Elle aussi titulaire d'un "bib gourmand", La Tablée, située au Havre, en Seine-Maritime, est une autre bonne adresse normande pour la Saint-Valentin. Ce restaurant gastronomique propose des menus de saison, avec une belle expertise sur les vins.

Pour manger les pieds dans le sable : Le Grand Herbet à Blainville-sur-Mer (Manche)

Un très beau coucher de soleil sur la mer attend celles et ceux qui iront boire un verre ou diner au Grand Herbet, à Blainville-sur-Mer, dans la Manche. Ce restaurant, qui organise régulièrement des concerts l'été, peut se targuer d'un point de vue exceptionnel sur la plage.

Pour une promenade romantique : le Nez de Jobourg

Après avoir vérifié les conditions météo ce jour-là, mettre le cap vers le Nez de Jobourg, dans la Manche, peut-être une idée très romantique pour la Saint-Valentin. Après le Mont-Saint-Michel, il est le lieu le plus visité dans la Manche et ses falaises sont parmi les plus hautes de l'Europe continentale. Vous croiserez peut-être l'une des nombreuses chèvres sauvages qui y vivent et sont indispensables à l'écosystème local.

Le Nez de Jobourg (Manche) - Aymeric Picot / Office de Tourisme

Pour une balade bucolique : Port Racine

Port Racine est l'un des plus petits ports de France, et c'est ce qui lui confère tout son charme. Situé sur la côte nord de la Hague, au lieu-dit Le Pont des Vaux, au cœur de l'anse Saint-Martin, le lieu est aussi une étape du chemin de grande randonnée GR223, sur le sentier des Douaniers. Libre à vous de continuer, ou de vous flâner en profitant de la vue.

Port Racine, situé au lieu-dit Saint Germain des Vaux (Manche), un lieu idéal pour une balade romantique pour la Saint-Valentin - Bernard Blanc

Pour une nuit insolite : La roulotte du verger à Barneville-sur-Seine (Eure)

Comptez 90 euros pour une nuit dans cette roulotte située à Barneville-sur-Seine, dans l'Eure. Avec sa terrasse et son jardin extérieur, elle est le nid parfait pour se retrouver à deux en lisière de forêt. Si vous souhaitez plus de confort, la roulotte est située sur les terres des chambres d'hôtes du Panorama et son gîte.

La roulotte du Verger, à Barneville-sur-Seine (Eure) - DR