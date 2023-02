Musique. The Voice de retour sur TF1 avec de nombreuses nouveautés

The Voice, l'émission culte de TF1, lance sa douzième saison le samedi 25 février dès 21 h10 avec l'arrivée de nombreuses nouveautés.

Ces nouveaux primes marquent le retour de Zazie, qui a déjà fait partie du jury il y a quelques années, pour tenter de décrocher une troisième victoire, après avoir mené Lilian Renaud puis Maëlle jusqu'au trophée.

D'ailleurs, au cours de la compétition, Zazie va faire ses retrouvailles avec un autre coach dominant, puisque Mika va tenir un rôle spécial encore très mystérieux durant l'étape des Super Cross Battles.

Et en plus de ça, les coachs accueillent le premier "double fauteuil" avec la présence des frères toulousains Bigflo et Oli. Ils seront accompagnés de Vianney et Amel Bent.

Parmi les autres nouveautés de cette saison, hormis le "double fauteuil", les coachs vont assister à l'épreuve des "battles" depuis le centre de la scène, au milieu des candidats, dans un fauteuil.

Mais avant ça, pendant l'épreuve des auditions à l'aveugle, les coachs auront la possibilité, cette saison, d'utiliser un "super block" après la prestation du candidat et d'ainsi empêcher un autre coach de convaincre le chanteur de le rejoindre dans son équipe.

Pour en savoir plus, rendez-vous le samedi 25 février à 21 h10 sur TF1 présenté par l'emblématique Nikos Aliagas.

Pour l'instant, aucun profil n'a filtré concernant l'identité des candidats. Selon la production de l'émission, 50 000 personnes ont candidaté pour cette 12e saison.