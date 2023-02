Manche. Protéger ses données sur Internet et éviter les arnaques avec l'UFC Que Choisir

Comment naviguer en sécurité sur la toile ? Comment choisir qui a accès à nos données ? Autant de questions de plus en plus importantes, quand Internet, outil presque indispensable pour travailler ou se divertir, peut aussi mener à des arnaques. L'association UFC Que Choisir de la Manche est de plus en plus confrontée à des dossiers de litiges en lien avec le web, c'est pourquoi elle lance une campagne nationale et locale afin d'apprendre à naviguer en toute sécurité et discrétion.

"On a une légère tendance à banaliser le fait d'accepter que les partenaires commerciaux du site sur lequel on est aient connaissance de ces données. Il ne faut surtout pas le banaliser, parce qu'après, il ne faut pas être surpris de certains messages qu'on reçoit", explique Jacky Hébert, le président de l'UFC Que Choisir dans la Manche. Pour voir quel site détient quelles données, et pour demander leur suppression, l'UFC a créé un outil en ligne, gratuit.

La prudence en ligne

Jacky Hébert appelle aussi de faire attention aux annonces alléchantes : "Méfiez-vous de ce qui est plombier, serruriers qui arrivent en urgence chez vous.". Les annonces les mieux référencées ne sont pas forcément les plus locales. "Le professionnel qui vous a répondu est quelquefois à Paris, et la facture est conséquente. Nous avons vu trois cas, avec des factures de l'ordre de 1 000 € pour déboucher une canalisation en vingt minutes."

L'UFC Que Choisir de la Manche propose des ateliers pour apprendre à gérer ses données personnelles sur Internet.

Un premier atelier a lieu jeudi 9 février à 19 heures dans les locaux de l'association, 167 rue du Général-Gerhardt à Saint-Lô. Une autre réunion se tiendra le jeudi 16 février à Cherbourg.