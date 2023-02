France-Monde. Les Français moins généreux cette année pour la Saint-Valentin ?

Les Français dépenseront en moyenne 83,80 euros cette année pour leurs achats de la Saint-Valentin, le 14 février, soit 26 % de moins qu'en 2022, selon un sondage du site Hellosafe. L'année dernière, la somme consacrée pour cette fête commerciale s'élevait à 114 euros. Les Français sont-ils moins généreux en 2023 ? Toujours selon ce sondage, 56 % des personnes interrogées répondent que l'inflation va impacter les dépenses de la Saint-Valentin cette année. Parmi eux, 76 % envisagent de moins dépenser que l'année dernière en raison de l'inflation généralisée. La hausse des prix dans l'Hexagone depuis plusieurs mois explique donc en grande partie la baisse du budget des Français consacré aux achats de la Saint-Valentin.

Le repas romantique privilégié

Par ailleurs, l'option la plus plébiscitée à la question “À quelles activités et cadeaux vont correspondre ces dépenses ?” est le repas romantique à domicile (33,3 %, soit un Français sur trois). Offrir des fleurs (24,7 %) est le cadeau le plus prisé cette année, et le dîner au restaurant est envisagé pour 22,8 % des participants. Enfin, seuls 18,7 % et 14,8 % des répondants choisiront d'offrir un parfum et/ou des chocolats pour cette occasion.

