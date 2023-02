Histoire. Expositions sur les Manchois pendant les guerres : "de la culture populaire" près de Saint-Lô

Comment mieux connaître l'histoire du département de la Manche ? C'est la question que s'est posée la mairie d'Agneaux, qui a décidé d'organiser des expositions à la médiathèque (à l'intérieur et devant) à partir du lundi 27 février sur le thème : "Les Manchois dans les guerres, 2 000 ans d'histoire". Le programme va de l'Antiquité à la guerre d'Algérie. Des conférences et tables rondes auront lieu les 31 mars et 1er avril. Ce thème large et passionnant doit s'adresser aux scolaires, mais aussi aux habitants. "On veut faire œuvre de pédagogie, explique Cyril Crespin, maire adjoint d'Agneaux et professeur d'histoire. À l'heure où tout se vaut, tout, finalement, n'a plus de sens, on veut remettre un tout petit peu de cohérence. On veut permettre aux gens, à un moment donné, de pouvoir écouter une table ronde sur la guerre de 100 ans, ou les guerres napoléoniennes. Le but, c'est de sortir avec un maximum de réponses, d'interrogations, mais qu'on puisse sortir de l'air du tweet permanent, de la réflexion à la petite semaine. Prendre de la hauteur." C'est une proposition pour les habitants d'Agneaux, mais plus largement de toute la Manche.

Une cohérence du département depuis l'Antiquité

"On a un département qui date, comme tous les départements, de 1790. Mais dans sa cohérence, dès l'Antiquité, on retrouve une cohérence géographique", dévoile Cyril Crespin. Pourquoi les guerres ? "La Manche a été marquée par la Seconde Guerre mondiale. Il est intéressant de remonter le fil de l'histoire. Donc on s'est intéressé à la Première Guerre mondiale et l'appétit venant en mangeant, on s'est dit 'remontons à toutes les guerres depuis l'Antiquité'", affirme l'élu. L'occasion de trouver des points communs, de mieux connaître les conséquences des guerres sur les populations, et qui fait que le département est tel que nous le connaissons. "De la culture populaire", conclut Cyril Crespin.