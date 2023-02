Réforme des retraites. Encore du monde dans les rues à Rouen malgré une mobilisation en baisse

C'est la troisième fois qu'ils se mobilisent pour dire non au gouvernement. À Rouen, les opposants à la réforme des retraites ont été encore nombreux dans le cortège, mardi 7 février, malgré une nette baisse du nombre de manifestants dans les rues, à en croire les chiffres de la préfecture et ceux des syndicats, soit respectivement 8 700 et 15 000 (chiffre de la CGT).

Un "budget grève" coûteux

Une mobilisation plus timide, qui peut s'expliquer par le coût que peut représenter une journée de grève pour les travailleurs. "Oui, cela pèse, bien sûr. Pour ma part, j'ai pris des journées sans solde, c'est un budget de faire grève", explique Cyril Roussel, ouvrier dans l'aéronautique, qui s'est mobilisé pour la troisième fois contre la réforme des retraites. Des journées de grève qui lui ont coûté environ 300 euros depuis le début du mouvement. "C'est vrai qu'on perd de l'argent mais, si on ne va pas dans la rue, c'est comme si on était d'accord avec le gouvernement", explique Alexandre Dolignon, fonctionnaire, venu manifester à nouveau à Rouen. "Quitte à perdre 50 ou 55 euros la journée, on est dans la rue et on est fier !", s'exclame le fonctionnaire.

La grève peut coûter cher aussi aux étudiants. Si ces derniers n'ont pas à craindre de perte de salaire, manquer une journée de cours peut être très pénalisant. "Avant, la grève n'était pas prise en compte pour les cours et, si on a trop d'absences, on ne peut plus passer l'examen dans la matière concernée", explique Angèle Hubert, étudiante en licence Sciences politique à Rouen, qui manifeste pour la première fois contre la réforme des retraites.

Une autre journée de manifestation intersyndicale est prévue samedi 11 février.