Le Havre. Deux hommes agressés au couteau par un groupe de jeunes

C'est une affaire qui aurait pu virer au drame. Dimanche 5 février, vers 00 h 30, un groupe de jeunes fument des cigarettes devant le hall d'un immeuble au Havre, rue Desramé. C'est alors qu'ils se font agresser et reçoivent des coups de couteau de la part de trois autres jeunes hommes, âgés de 15, 16 et 24 ans, qu'ils ne connaissaient pas.

Les agresseurs présumés seraient rentrés en forçant le portillon d'accès à la résidence d'après une source policière. Pour tenter de les faire partir, l'un des jeunes qui fumait a remis un paquet de cigarettes à un des suspects entré dans la résidence sans y avoir été invité. Mais l'une des personnes de son groupe les provoque et les menace avec un couteau, puis blesse au niveau des jambes deux hommes de 20 et 22 ans. Le groupe a ensuite pris la fuite à bord d'une voiture de type utilitaire.

Les pompiers et la police se mobilisent

Les deux jeunes qui ont reçu des coups de couteau sont pris en charge par les pompiers. "Leur pronostic vital n'est pas engagé", précise la source policière. Vers 3 heures du matin, les policiers de la brigade anticriminalité font des recherches puis retrouvent le fourgon utilitaire avec à l'intérieur les trois agresseurs, qui sont interpellés, et le couteau. L'un a 15 ans, un autre 16 ans et le dernier 24 ans. Celui de 15 ans reconnaît les coups de couteau, les deux autres nient les faits et les violences. Tous ont été déférés lundi 6 février dans l'après-midi. L'homme de 24 ans a été convoqué en justice par procès-verbal, et les deux mineurs de 15 et 16 ans ont été présentés à un juge des enfants. Tous ont été convoqués en justice pour extorsion avec usage d'une arme.