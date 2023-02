Rouen. Après un feu de cuisine, une femme et ses six enfants relogés

Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus mardi 7 février, peu après 5 heures, pour un feu de cuisine dans un immeuble de la rue Newton à Rouen. L'appartement, situé au quatrième et dernier étage de l'immeuble, était occupé par une femme d'une quarantaine d'années et ses six enfants.

Les pompiers sont venus à bout des flammes grâce à une lance à incendie. La femme, ayant inhalé de la fumée, a été transportée au CHU de Rouen. La famille sera relogée chez des voisins.